Представят книга за съдбата на българите в Македония
Благоевградският музей ще е домакин в понеделник /23 февруари/ от 17:30 часа на премиерата на книгата „Раздяла няма. Македония срещу македонизма". Авт...
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Благоевградският музей ще е домакин в понеделник /23 февруари/ от 17:30 часа на премиерата на книгата „Раздяла няма. Македония срещу македонизма". Авт...