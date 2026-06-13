Лъснаха сценариите на телефонните измамници
Специално изработени брошури ще информират как да се пазим от телефонните измамници. Кампанията срещу мошениците тръгва в първо Благоевград. Указания...
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Специално изработени брошури ще информират как да се пазим от телефонните измамници. Кампанията срещу мошениците тръгва в първо Благоевград. Указания...