Twitter тества нова функция с текстови описания
Очаква се тя да бъде достъпна до месец
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Очаква се тя да бъде достъпна до месец
Болката е удоволствие, удоволствието е болка
Продадоха на търг ценни вещи на музиканта, самоличността на купувача е неизвестна
Той е автор на стотици текстове на песни, сред които "Делфините", "Песента на щурците", "Утре" и "Прозорец, който още свети"
Продадоха на търг ръчно написани от певеца чернови
Мнозина знаят, че мобилното приложение Pocket, което е достъпно за смартфоните с операционни системи iOS и Android, ни позволява лесно да съхраняваме...
Главният прокурор Сотир Цацаров оспори пред Конституционния съд текстове от Закона за МВР и от Наказателния кодекс. Това съобщиха от пресцентъра на пр...
Конституционният съд (КС) уважи искането на главния прокурор Сотир Цацаров и обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за бюджета, която с...
Нацията ни пътува към Нищото, без посока и високи цели, смята Анжел Вагенщайн Той е гражданин на света с несекващо чувство за хумор и самоирония. Род...
Шефът на Репро.бг Дамян Яков заяви, че дори в Буркина Фасо събират повече пари за компенсации на авторски права, отколкото в България