Всичко за Техникуми

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42 655 места в техникумите

42 655 места в техникумите

42 655 ученици ще могат да кандидатстват за прием в 1632 паралелки в професионалните гимназии за новата учебна година. Това се предвижда в утвърдения...

11 април | 18:05
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15 000 приемат в техникумите

15 000 приемат в техникумите

Приемът в професионалните гимназии тази година ще бъде общо 14 900 места в 573 класа. 21 086 пък са местата за кандидат-седмокласниците в езиковите, м...

03 май | 19:15
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