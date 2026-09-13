Бизнесът иска техникумите да минат към общините
Това ще помогне за разкриване на специалности, които се търсят Преминаването на професионалните гимназии към общините ще подобри връзката бизнес обра...
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Това ще помогне за разкриване на специалности, които се търсят Преминаването на професионалните гимназии към общините ще подобри връзката бизнес обра...
42 655 ученици ще могат да кандидатстват за прием в 1632 паралелки в професионалните гимназии за новата учебна година. Това се предвижда в утвърдения...
Общински центрове за таланти в София, и деца на бежанци в училищата Професионалните училища ще бъдат преобразувани, за да се обвържат с икономиката н...
Бизнесът със стипендии, талантите ще отиват в производството Трупаш точки за висше в професионалното школо Темата за това какво е професионалното ни...
Професионалните колежи да приемат и без изпит ученици, завършили професионални гимназии. Това е една от идеите, свързани със създаването на интегрални...
Приемът в професионалните гимназии тази година ще бъде общо 14 900 места в 573 класа. 21 086 пък са местата за кандидат-седмокласниците в езиковите, м...
София. С близо 25 000 са намалели учениците в професионалните гимназии за последните 14 години. Това заяви пред журналисти министърът на образованието...