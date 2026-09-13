Лумна пожар в наш университет
На място са пристигнали 5 коли на пожарната
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На място са пристигнали 5 коли на пожарната
Студентите от Техническия университет в София ще преследват първа титла за България на започващия Шел Екомаратон в Лондон на 30 юни. Те са конструирал...
Изложба в Техническия университет разказва индустрията на града Над 150 научни чудеса показа Габрово и така излезе с крачка напред пред останалите гр...
Варна. Студенти от Техническия университет във Варна работят в изнесеното във ВУЗ-а инженерно бюро на най-голямата компания за производство на нефтени...