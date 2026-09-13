Какво отличава бг проекта за справяне с цените на енергията от еврорегламента
България прави свой прочит, поставяйки под общ знаменател всички производители
Следете всички новини, анализи и коментари за Тец Марица Изток. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
България прави свой прочит, поставяйки под общ знаменател всички производители
Най-голямата топлоелектрическа централа в страната „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД събра любителите на риболова край водите на язовир Овчарица. Близо 100 риб...
Най-голямата ни ТЕЦ - държавната "Марица-изток 2", е компенсирала аварийно изключения от енергийната система на страната VI блок на АЕЦ "Козлодуй". То...