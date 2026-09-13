Измамен бизнесмен зад разстрела на Татяна
Биологичен материал издава килъра на Стоянова Обещала да уреди апетитен имот, след провала на сделката не върнала парите Кой уби Татяна Стоянова? Пъ...
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Биологичен материал издава килъра на Стоянова Обещала да уреди апетитен имот, след провала на сделката не върнала парите Кой уби Татяна Стоянова? Пъ...
Да се помолим всички Господ да прости убийството на Татяна, призова от църквата "Успение Богородично" в Пазарджик отец Яков. Църквата едва побра над 3...
Близките й отричат версията за любовна драмаПроверяват всичките й разговори месеци назад Полицията се надява телефонът на Татяна Стоянова да помогне...
Пазарджик. Трябва да има видеонаблюдение в Пазарджик, където бе убита Татяна Стоянова. За това настояха общински съветници пред Нова тв. Те коментирах...
3 видеокамери може да са заснели стрелеца, разпитаха 20 души Най-вероятно килърът е стрелял по Татяна Стоянова, когато е бил лице в лице с нея. Това...
Пазарджик. По тялото на убитата Татяна Стоянова са установени общо шест огнестрелни наранявания, това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. По по...
София. Вътрешният министър Веселин Вучков заяви в ефира на БНР тази сутрин, че не е имало отправени заплахи към началника на кабинета на кмета на Паза...
Пазарджик. Преди около час са застреляли Татяна Стоянова, началник на кабинета на кмета на Пазарджик Тодор Попов, пред дома й, предаде "24 часа". Инфо...