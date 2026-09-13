Всичко за Татуси

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Татусите на Бекъм

Татусите на Бекъм

Дейвид Бекъм има 20-ина татуировки по тялото си, включително и черно-бяло изображение на Исус Христос, базирано на картината "The Man Of Sorrows" от к...

18 май | 5:20
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Обама плаши с татуировка

Обама плаши с татуировка

Президентът на САЩ Барак Обама заплаши дъщерите си Саша и Малиа, че ако си направят татуировки, той и съпругата му ще направят същото, съобщи BBC. "Ка...

25 април | 19:35
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