ММА боец се снима топлес, показва татуси
Рика Ишиге публикува снимката в социалната мрежа
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Рика Ишиге публикува снимката в социалната мрежа
Тинейджъри копират футболисти и фолк диви с картини по тялото Енчо Андреев 4 години работи в Англия, мечтае да стане част от "Дисни" Има огромна раз...
Ролф Бухолц има 453 дупки по тялото и е специален гост на фестивала на татуировките Човекът с най-много пиърсинги в света пристигна вчера в София. Ро...
Ева Лонгория се подлага на болезнена терапия с лазер, за да заличи татуировките по тялото си. Причината - нейният приятел Хосе "Пепе" Антонио Бастън с...
Дейвид Бекъм има 20-ина татуировки по тялото си, включително и черно-бяло изображение на Исус Христос, базирано на картината "The Man Of Sorrows" от к...
Президентът на САЩ Барак Обама заплаши дъщерите си Саша и Малиа, че ако си направят татуировки, той и съпругата му ще направят същото, съобщи BBC. "Ка...