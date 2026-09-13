Шок! Кой поиска главата на Джизъса
Няма как при толкова любовни саги, миналото на Благо да е скучно
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Няма как при толкова любовни саги, миналото на Благо да е скучно
Близо 10 000 души, повечето от които татари, са били принудени да напуснат домовете си в Украйна. Това обяви днес Върховният комисариат на ООН за прав...
Крим. Със собствен референдум татарите в Крим решават дали да бъдат част от Русия или Украйна. 250 татари се събират на национално събрание днес, за...