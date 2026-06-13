Златна Валентина. Изправи България на крака.
Спечели медала на прескок на Световната купа в Ташкент
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Спечели медала на прескок на Световната купа в Ташкент
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Евродепутатът е на работна визита в Узбекистан
Боряна с ново силно представяне на топка
Боряна грабна сребро в многобоя
Ще станем още по-силни, сигурна е Илияна Раева Златни, и то два пъти! Националният ансамбъл по художествена гимнастика отново събра очите на цял свят...