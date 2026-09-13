Таня Райковска влиза в КС от съдебната квота
Със 112 гласа заместник-председателят на ВКС и ръководител на Търговската колегия Таня Райковска бе избрана за конституционен съдия от Общото събрание...
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Със 112 гласа заместник-председателят на ВКС и ръководител на Търговската колегия Таня Райковска бе избрана за конституционен съдия от Общото събрание...
За първи път надпреварата за избор на председател на Върховния касационен съд е толкова равностойна. Кандидатите за поста са доказани професионалисти,...
Състезанието за ключовия пост в съдебната система ще се реши след вота София. Висшият съдебен съвет не успя да излъчи председател на Върховния касаци...
София. Висшият съдебен съвет ще изслуша двамата кандидати за председател на Върховния касацинен съд - Павлина Панова и Таня Райковска. Двете съдийки,...
В деловодството на Висшия съдебен съвет са постъпили две предложения за председател на Върховния касационен съд. Всяко от предложенията е подкрепено...