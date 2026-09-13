Църквата празнува Света Татяна
Да почерпят Таня и Татяна!
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Да почерпят Таня и Татяна!
София. Днес православната църква отбелязва Света Татяна. Имен ден празнуват жените, кръстени с името Таня и Татяна. Великомъченица е почитана не само...
Днес православната църква почита паметта на светицата Татяна и всички, носещи името Таня и Татяна, празнуват своя имен ден. Света мъченица Татяна про...
Боровец. Линейките ще стигат до пациенти в планинските райони до половин час, стана ясно от презентация на здравния министър д-р Таня Андреева пред де...
Водещият и гаджето му Таня работят за бебе