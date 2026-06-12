Преговаряме с Полша за ремонта на МиГ-29
Четири от изтребителите МиГ-29 могат да бъдат ремонтирани в Полша. Министърът на отбраната Николай Ненчев започва преговори за поправката на самолетит...
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Четири от изтребителите МиГ-29 могат да бъдат ремонтирани в Полша. Министърът на отбраната Николай Ненчев започва преговори за поправката на самолетит...