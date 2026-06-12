Талевски за „Дякон Левски": Това е психологически трилър
Сюжетът на филма „Дякон Левски" събира много образи и истории. "Мисля, че тук става дума за един психологически трилър, с който режисьорът иска да ни...
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Сюжетът на филма „Дякон Левски" събира много образи и истории. "Мисля, че тук става дума за един психологически трилър, с който режисьорът иска да ни...