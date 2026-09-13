Всичко за Тайбе Юсеин

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Тайбе взе медал от световното

Тайбе взе медал от световното

Тайбе Юсеин донесе първия медал за България от световното по борба в Ташкент, Узбекистан. След като свободняците си заминаха с празни ръце, състезател...

10 септември | 17:50
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