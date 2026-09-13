Гордост! Тайбе Юсеин пак направи чудо
Имаме и втора победителка
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Имаме и втора победителка
Българските спортисти обединяват нацията с невероятните си постижения, каза президентът
Отличието е шесто за борците ни в Рим
Мими Христова също продължава уверено към медалите
Владимир Илиев и Тайбе Юсеин с престижното отличие
Българката загуби драматично финала от Айюсул Тинибекова
Европейската шампионка посвети титлата на треньорския щаб
Тайбе Юсеин спечели сребърен медал в кат. до 63 кг на турнира "Дан Колов - Никола Петров" в зала "Универсиада". В решителната схватка двукратната свет...
Тайбе Юсеин донесе първия медал за България от световното по борба в Ташкент, Узбекистан. След като свободняците си заминаха с празни ръце, състезател...
Вантаа. Тайбе Юсеин ще се бори за бронза на европейското във Вантаа, Финландия, информира официалната страница на БФ Борба. В кат. до 60 кг световнат...
Будапеща. Тайбе Юсеин отново се окичи със сребърен медал от световно първенство. В Будапеща на финала в кат. до 59 кг тя загуби от Мартина Шащин (Унга...
Валя Трандева и Елина Васева спечелиха бронзови медали в Полша