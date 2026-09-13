Фицо дойде в съзнание, но пак е в кома! Видя се лицето на атентатора му (СНИМКА)
Животът на премиера, който оцеля при опита за убийство, вече не е в опасност, твърди говорител
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Животът на премиера, който оцеля при опита за убийство, вече не е в опасност, твърди говорител
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