Протест на глухи срещу ръководството на съюза им
София. Хора с увреден слух се събраха на многолюден мирен протест в столицата. Те са недоволни от ръководството на Съюза на глухите в България и израз...
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София. Хора с увреден слух се събраха на многолюден мирен протест в столицата. Те са недоволни от ръководството на Съюза на глухите в България и израз...
Жестомимичен превод в общини и държавни ведомства искат от Съюза на глухите в България. Това ще стане задължително, ако жестовият език стане официален...
София. За първи път в България студент с увреден слух е приет за редовен докторант в УНСС. Това е 28-годишният Минко Савов от Провадия. Той определя п...