Николай Найденов спечели титлата в свободните ски
Състезателят на „Пампорово" Николай Найденов спечели титлата в свободните ски от Държавния шампионат в Боровец. На второ и трето място днес са негови...
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Състезателят на „Пампорово" Николай Найденов спечели титлата в свободните ски от Държавния шампионат в Боровец. На второ и трето място днес са негови...