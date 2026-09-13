Жените правят свинарник във "Фермата"
Здрав селски живот кипи във "Фермата". Тази седмица участниците получават задачата да направят свинарник, за да отглеждат прасета. Трябва и да изградя...
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Здрав селски живот кипи във "Фермата". Тази седмица участниците получават задачата да направят свинарник, за да отглеждат прасета. Трябва и да изградя...
Вместо да забраним леда от свинарника, да подадем заявка за патент Лято 2015. Знамена - на няколко държави, както и две-три в по-авангардна и неопред...
Собственикът на генераторите твърди, че само ги оставил на склад Три държавни инстанции в Бургас са вдигнати накрак, след скандала с производството н...
Глоба от 1500 лева за производителя Областна дирекция по безопасност на храните, град Бургас спря незаконен обект за производство на лед край град А...
Ледът в коктейлите по заведенията в някои морски курорти е бил произвеждан в мръсен свинарник. Разхладителните кубчета се правели в изоставената свине...