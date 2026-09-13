Разбиха сложна схема за фалшиви регистрации на автомобили
Под ръководството на ГД „Национална полиция“ се провежда спецакция на територията на няколко дирекции на МВР
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Под ръководството на ГД „Национална полиция“ се провежда спецакция на територията на няколко дирекции на МВР
Два дни отпуск за имунизирани учители вече са записани в КТД
Присъди и индулгенции раздава само историята, времето ще покаже дали Командира няма да пише и показания
В чужбина вече издават дипломи за "холистична медицина"
Брачните свидетелства също на английски и френски