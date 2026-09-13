Касапница в религиозна секта! Много убити и ранени
Органите на реда призоваха хората да избягват района
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Органите на реда призоваха хората да избягват района
Общински съветник от партията на войводите във Враца алармира за тайни срещи, които се организират от „Свидетели на Йехова" във Враца. Темата бе поста...
Нова версия Отказал да взема лекарствата си срещу СПИН и се предал в ръцете на Бог, пишат зад океана Нова версия предположи радикален вариант за смъ...
Десетки жители на Благоевград, предимно млади хора, проведоха мирен протест срещу присъствието в града на религиозната общност "Свидетелите на Йехова"...
Благоевград. „Ходете си с мир, защото ще стане по-лошо". С този призив десетки благоевградчани се обърнаха в неделя следобед към последователите на ре...