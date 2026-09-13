Симеон Славчев: Демонтирането на Паметника на Съветската армия няма да демонтира българската история
Народ, който не помни и не уважава историята си, няма бъдеще
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Народ, който не помни и не уважава историята си, няма бъдеще
Какво каза той за действията му по обезопасяване
Виртуозни брейкъри ще дадат старт на националния бийтбокс турнир в петък пред Паметника на Съветската армия в София. Големият финал ще избухне в 18 ч...
София. 30-годишен мъж беше задържан, след като наръга 20-годишен близо до паметника на Съветската армия. Инцидентът е станал към 19.15 часа. Незабавн...
С подвижен екран с размери 14 на 7 метра, модерна дигитална технология и 300 седящи места започна обиколката из страната на пътуващото кино. В сряда в...