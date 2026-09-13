САЩ взе най-много титли от световното в Доха
Американците си тръгнаха с 14 златни медала
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Американците си тръгнаха с 14 златни медала
Двама българи участват в първия ден от 17-ото световното първенство по лека атлетика в Доха
Сопот. Президентът на Международната федерация по лека атлетика (ИААФ) Ламин Диак доста се поизпоти на пресконференцията преди старта на световното пъ...
Москва. Звездата на световна атлетика Юсеин Болт затвърди в Москва реномето си на най-великия спринтьор, като спечели златото на 100 м. Единствено зав...
Москва. Американката Бритни Рийс спечели в Москва петата си световна титла в скока на дължина. Тя има златни медали още от шампионатите на открито пре...
Москва. Европейският шампион на 100 м Кристоф Льометр (Фр) разкри пред пратеника на "Стандарт" своите очаквания за световното в Москва, за допинга в с...
Москва. Ученичката Лена от Москва изведе българската делегация по време на церемонията по откриването на 14-ото световно първенство по лека атлетика....
Москва. Една от големите конкурентки на Ивет Лалова в спринта на 100 м за световното в Москва Кели Ан-Баптист (Тринидат и Тобаго) бе уличена в употреб...
Москва. Запомнящ старт на българското участие на 14-ото световно първенство по лека атлетика направи Силвия Дънекова. Националката подобри рекорда на...
Москва. Кенийката Една Киплагат спечели първия златен медал от 14-ото световно първенство по лека атлетика в Москва. Черната перла триумфира в марато...
Москва. Неволно стечение на обстоятелствата стана причина украинката Наталия Семьонова да напусне Световното по лека атлетика със счупен нос. Бронзов...
Москва. Най-добрият ни състезател на 3000 м с препятствия Митко Ценов и треньорът му Йоло Николов изпуснаха възможността вчера да летят директно от Со...