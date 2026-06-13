Отбелязваме Световния ден на метеорологията
Днес отбелязваме Световния ден на метеорологията. Той се чества в деня на влизането в сила на Конвенцията, с която се създава Световната метеорологичн...
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Днес отбелязваме Световния ден на метеорологията. Той се чества в деня на влизането в сила на Конвенцията, с която се създава Световната метеорологичн...