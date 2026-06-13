Медици консултират граждани за Деня на хипертонията
За десета поредна година у нас ще отбележат Световния ден на хипертонията, който е на 17 май. Национална кампания ще се проведе този ден, организирана...
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За десета поредна година у нас ще отбележат Световния ден на хипертонията, който е на 17 май. Национална кампания ще се проведе този ден, организирана...
Всеки трети в света е с високо кръвно налягане, а само един от тях се лекува ефективно. Това показват данните, изнесени в Световния ден на хипертоният...