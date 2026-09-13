Глосов и Атанасов обвинени за Своге
10 000 лв. гаранция за свободата на двамата, още петима подведени под отговорност
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10 000 лв. гаранция за свободата на двамата, още петима подведени под отговорност
Глосов си отива заради скандала с винетките
Възможно е да възникнат грешки при електронната система за закупуване винетки, защото тя все още е нова...
Губим много от забавянето на "Южен поток" и отношенията с Русия Чакаме още 306 млн. до края на септември, казва Светослав Глосов Получи ли глътка св...
Атакуват проекта, защото не го строи западна компания, казва Светослав Глосов
Инженерингът е начинът да строим евтино и без анекси
Държавните търгове за възлагане на обществени поръчки да могат да се следят онлайн, настояват от Камарата на строителите в България. Те искат правило...