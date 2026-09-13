Всичко за Светослав Дяков

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Последни новини Спорт Общество
Национал се точи за Евро 2016

Национал се точи за Евро 2016

Не трябва да грешим пред вратата, обяви Петев Аз винаги съм настроен позитивно и смятам, че можем да играем на европейското първенство, отсече вчера...

04 юни | 5:45
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Дяков в Топ 4 по километраж

Дяков в Топ 4 по километраж

Капитанът на "Лудогорец" Светослав Дяков е на четвърта позиция по пробягана дистанция от всички футболисти в групите на Шампионската лига. Халфът на...

28 ноември | 21:30
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