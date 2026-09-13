Край! Лудогорец се раздели с емблематична фигура
В последните години Светослав Дяков бе помощник-треньор
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В последните години Светослав Дяков бе помощник-треньор
Все още сме най-добрите, обяви капитанът на Лудогорец
Капитанът на Лудогорец вярва в успеха
Не трябва да грешим пред вратата, обяви Петев Аз винаги съм настроен позитивно и смятам, че можем да играем на европейското първенство, отсече вчера...
Не ми трябва никой от ЦСКА, отсече Дерменджиев 18 клуба са си направили устата за Светослав Дяков, а още 15 за Владислав Стоянов, обявиха от "Лудогор...
Капитанът на "Лудогорец" Светослав Дяков е на четвърта позиция по пробягана дистанция от всички футболисти в групите на Шампионската лига. Халфът на...
Важният мач е в Ереван, после идва финал с Чехия
Искам "Юве" в Шампионската лига