Светли понеделник е! Сбъдва се единствено по рода си пророчество
Хората казват, че роденото в понеделник дете ще е късметлия
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Хората казват, че роденото в понеделник дете ще е късметлия
Днес е Светли понеделник. С него започва Светлата седмица, в която се прославят светите апостоли и Св. Богородица. Това е период от време, в което Въз...