Всичко за Светли Понеделник

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Започва Светлата седмица

Започва Светлата седмица

Днес е Светли понеделник. С него започва Светлата седмица, в която се прославят светите апостоли и Св. Богородица. Това е период от време, в което Въз...

13 април | 8:25
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