Почитаме чудо на Богородица! Черпят най-живите имена
Днес е Светли петък! Легендата
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Днес е Светли петък! Легендата
Живоприемният източник на Пресвета Богородица възкресявал дори мъртви
Светли петък е петият ден на Светлата седмица след Великден
Днес е Светли Петък. На този ден Православната църква чества празника Света Богородица - Живоприемни източник. Това е и денят, в който се благославя с...
Случайно избраният Бисер Троянов се отказа от процеса На Светли петък след Великден зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов ще се изправи пред Вър...