Всичко за Светли Петък

Следете всички новини, анализи и коментари за Светли Петък. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Правосъдие
Светли Петък е

Светли Петък е

Днес е Светли Петък. На този ден Православната църква чества празника Света Богородица - Живоприемни източник. Това е и денят, в който се благославя с...

17 април | 6:36
0 коментара
27833