Сър Тери Пратчет и голямата мъгла
Светлана Комогорова - Комата е преводач на 11 от книгите на Тери Пратчет. Сега превежда ранните му разкази, които скоро ще бъдат издадени от издателст...
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Светлана Комогорова - Комата е преводач на 11 от книгите на Тери Пратчет. Сега превежда ранните му разкази, които скоро ще бъдат издадени от издателст...