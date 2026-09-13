Св. Спиридон се чества със строги забрани и изпитания за характера
На 12 декември вярващите търсят чудото, но спазват и важни ограничения
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На 12 декември вярващите търсят чудото, но спазват и важни ограничения
Народът вярва, че Св. Спиридон е лечителят на рани, порязване, обриви и пъпки
Свети Спиридон носи закрила от рани и болести
Имен ден празнуват Спиридон, Спиро, Дарина, Дариела, Дария, Дариела, Даринка, Дарко, Дари
Мощите на светеца са неподвластни на времето
На 12 декември православната църква почита Свети Спиридон, епископ Тримитунтски, чудотворец. Имен ден празнуват Спиро, Спиридон, Спиридонка, Дарина, Д...
София. На днешната дата православната църква чества Свети Спиридон. Светецът е един от чудотворците от IV век и е познат като епископ Тримитунтски от...
Лекува рани и обриви