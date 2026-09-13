Църквата чества голям лечител! Господарят на дъждовете
Жените не трябва да подхващат никаква работа на този ден
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Жените не трябва да подхващат никаква работа на този ден
Според народните представи Св. Пантелеймон помага при болести
Църквата е отредила 27 юли за общото им почитане
Под давление на Петко Каравелов "Черната джамия" се превръща в един от най-красивите ни православни храмове Едва ли има софиянец, който да не е палил...
ЯТ осигурява небесната защита на България, казва Деньо Павлов