Два гълъба посрещат в "Свети Кирик"
Лука 19:45-46 : Манастирът възкръсна след кърджалии и търговци Светата обител е била концлагер и приют за душевноболни Двойка бели гълъби посрещат б...
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Лука 19:45-46 : Манастирът възкръсна след кърджалии и търговци Светата обител е била концлагер и приют за душевноболни Двойка бели гълъби посрещат б...