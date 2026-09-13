Почитаме велик светец. Черпят най-щедрите имена
На втория ден на Коледа Православната църква отбелязва празника Събор на пресвета Богородица. "Дойдете - подканя ни църквата на тоя ден, - да възпеем...
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На втория ден на Коледа Православната църква отбелязва празника Събор на пресвета Богородица. "Дойдете - подканя ни църквата на тоя ден, - да възпеем...
Почитаме велик светец
Имен ден днес празнуват Йосиф, Йоско, Дарина, Давид, Господин и техните производни
Църквата почита днес паметта на свети Йосиф Обручник, земния баща на Исус
Днес е църковният празник Събор на Пресвета Богородица - на деня след Рождество Христово се чества паметта на Свети Йосиф, на цар Давид и на Яков. По...