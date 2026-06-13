Денят на Свети Яков - съдбовни знаци и строги забрани
Народният календар разкрива какво носи 30 април
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Народният календар разкрива какво носи 30 април
Ако на този ден прогърмят гръмотевици, лятото ще бъде горещо и ще има гръмотевични бури
В старите времена се е вярвало, че на този ден бродят зли духове
На 21 януари църквата ни почита паметта на Св. Максим Изповедник и на Св. мъченик Неофит