100 НПО-а напират за съвет към кабинета
Комисията за избора е потвърдила кандидатурите на 46 неправителствени организации да се състезават за участие в бъдещия 14-членен Съвет за развитие на...
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Комисията за избора е потвърдила кандидатурите на 46 неправителствени организации да се състезават за участие в бъдещия 14-членен Съвет за развитие на...