Росен Плевнелиев свиква съвет по образование и наука
Съветът по образование и наука към Президента ще заседава днес. Неговата тема е „Качество на образованието и пазар на труда". Политиките, свързани с...
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Съветът по образование и наука към Президента ще заседава днес. Неговата тема е „Качество на образованието и пазар на труда". Политиките, свързани с...