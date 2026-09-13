Хората са в шок! Прежалиха Виктория от сватбата на годината
Какво съветват масово младата жена
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Какво съветват масово младата жена
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Иван събрал пари с гурбет, за да откупи любовта на Теменужка
Габрово. Комплекс Етъра ще бъде домакин на 24 и 25 август на Фолклорния фестивал „Сватбата-единство и многообразие". Това каза Петя Бонева от отдел „В...