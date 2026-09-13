Юноши размахаха ножове, момче е наръгано и в болница
Момчето е оперирано още снощи. Към момента състоянието му е стабилно
Следете всички новини, анализи и коментари за Свада. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Момчето е оперирано още снощи. Към момента състоянието му е стабилно
Грозна свада пред близките на починала родилка
Разформироването на НОЩ е безотговорно, обяви в декларация Александър Симидчиев
Стрелецът е задържал, ползвал законно оръжие
Нападателят е 18-годишен, спречкали се заради неизяснени лични и финансови взаимоотношения
ВИС и СИК пак мерят сили в Слънчев бряг Бандата на Божо Козела спря несебърско-поморийска група Курортният комплекс Слънчев бряг почерня от полиция,...
Над 300 жители на столичния квартал „Ботунец" се събраха в знак на протест след масов бой, който вкара 8 души в болница. Кметът на район Кремиковци И...
Със свада и скандали приключи тегленето на кантара преди утрешния боксов мач между българина Кубрат Пулев и британеца Дерек Чисора. Двамата ще изляза...
Дете е намушкано с нож във великотърновския квартал „Чолаковци". Това съобщи бТВ и уточни, че негов съкварталец на 36 години е извършил деянието. Инц...
Трима души се озоваха в болница след масово сбиване в дом за бежанци в германската провинция Хесен, съобщи полицията, цитирана от ДПА. Свадата започн...
Пиянска свада е завършила с убийство с лопата, съобщиха от полицията. Сигналът за скандал пред хотел в курортното село Кранево е бил подаден в събота...
18-годишният Антон Петков е привлечен като обвиняем по случая с убийството, извършено вчера в Смолян. Наблюдаващият прокурор по делото е поискал удълж...
Тираджия загина след сбиване с негов колега. Това съобщава tribali.info. Инцидентът е станал днес по обяд в Монтана. 46-годишният И. Р. се скарал със...
Жена от руски произход е открита мъртва в Бургас. Това съобщи flagman.bg и уточни, че тялото е открито в апартамент, намиращ се в бл. 37 на бургаския...
Трима души, сред които жандармерист и полицай, бяха застреляни вчера в Кинта ду Конде, на около 30 км южно от Лисабон, при битова свада, съобщава Нова...
Син уби баща си при битова свада в Кричим. Скандалът се разразил в петък вечерта пред дома на младия мъж. Бащата пристигнал там пиян и вдигнал луд ска...
Двама близнаци с маски са нападателите, твърдят приятели на жертвата Футболна свада е най-вероятната причина за убийството на 16-годишния Георги Игна...
Пиянски запой по съседски в Димитровград завърши кърваво след като комшиите се скараха. Единият от тях е мъртъв от множество пробождания с нож, а друг...
82-годишен мъж от Нова Загора респектира своя съсед, стреляйки с боен пистолет във въздуха. Старецът е арестуван за 24 часа, съобщиха от полицията. Ск...