Всичко за Свада

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Бунтове в "Ботунец"

Бунтове в "Ботунец"

Над 300 жители на столичния квартал „Ботунец" се събраха в знак на протест след масов бой, който вкара 8 души в болница. Кметът на район Кремиковци И...

03 юни | 7:15
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Син уби баща си с дърво

Син уби баща си с дърво

Син уби баща си при битова свада в Кричим. Скандалът се разразил в петък вечерта пред дома на младия мъж. Бащата пристигнал там пиян и вдигнал луд ска...

08 август | 22:05
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