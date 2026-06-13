Курорт става голямо ателие на открито за старта на сезон 2015
Най-старият у нас курорт „Св. Св. Константин и Елена" се превръща в национален артцентър на Черноморието през май. Комплексът с над 100-годишна истор...
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Най-старият у нас курорт „Св. Св. Константин и Елена" се превръща в национален артцентър на Черноморието през май. Комплексът с над 100-годишна истор...