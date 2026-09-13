В „Св. Марина“ сменят сърдечна клапа без операция
Уникални процедури за поставяне на сърдечна клапа без операция бяха направени в университетската болница "Света Марина" във Варна от екип, начело с д-...
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Уникални процедури за поставяне на сърдечна клапа без операция бяха направени в университетската болница "Света Марина" във Варна от екип, начело с д-...
Борът на св. Марина дарява с рожбаОбразът на светицата грее в клоните на вековно дърво под връх ПиринКаменен Крали Марко пази Мечкул и Сенокос от злин...
Образът на светицата грее в клоните на вековно дърво под връх Пирин
Благоевград. Гости от страната и чужбина катерят все по-често Пирин планина, за да стигнат до вековен бор с магнетична сила. Край симитлийското село...
София. Днес Църквата чества паметта на света великомъченица Марина (Маргарита). Девойката била дъщеря на езически жрец в Антиохия Писидийска. Баща й я...