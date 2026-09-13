Коя е иконата, която държат нестинарите. Легендата
Какво не знаем за древния обичай
Следете всички новини, анализи и коментари за Св. Константин И Елена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво не знаем за древния обичай
Социалната ни политика стимулира българите да не работят Харчим за обучение на кадри, които бягат навън, казва Атанас Карагеоргиев Въпреки че астрон...
Почитаме Светите равноапостоли Константин и Елена. 21 май е и ден на игрите по огън (нестинарството). Имен ден празнуват Константин, Елена, Костадин,...
Очакваме труден сезон, ще бъдат засегнати приходите и печалбите на хотелиерите в негативен план. В бранша дори да отчитат някакъв ръст, ще е парадокс,...
Два хотела под наем на търг с явно наддаване дава холдингът "Св. св. Константин и Елена". Търгът ще се проведе на 30 октомври. 48 000 лв. с ДДС годишн...
Благославят на немски туристи, 4 лева порцията цаца
София. Българска народна банка представи златна възпоменателна монета "Св. Св. Константин и Елена". Тя ще бъде пусната в обръщение от 20 май, понеделн...