Четвърта неделя от Великия пост
Тази неделя е четвъртата от Великия пост, посветена на Св. Йоан Лествичник. По този повод във всички епархии на Българската православна църква се отсл...
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Тази неделя е четвъртата от Великия пост, посветена на Св. Йоан Лествичник. По този повод във всички епархии на Българската православна църква се отсл...