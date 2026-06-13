Психиатричната болница "Св. Иван Рилски" е оборудвана с пожароизвестителна система
Както и със спални комплекти от негорим текстил
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Както и със спални комплекти от негорим текстил
Директорът на УМБАЛ "СВ. Иван Рилски" д-р Дечо Дечев е освободен от съвета на директорите на здравното заседание. Здравният министър Петър Москов е по...