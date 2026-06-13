Лекар патриот издържа 2 месеца в БГ болница
От "Св. Анна" пускат жалба до Лекарския съюз заради твърденията на колегата си Лекар патриот, който напусна високоплатената си работа в Германия, за...
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От "Св. Анна" пускат жалба до Лекарския съюз заради твърденията на колегата си Лекар патриот, който напусна високоплатената си работа в Германия, за...
Пеленаче на 42 дни издъхна във варненската болница "Св. Анна". Причината за смъртта все още не е ясна. Случаят се разследва от Варненската окръжна про...