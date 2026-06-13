Всичко за "св. Анна"

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Пеленаче издъхна в болница

Пеленаче издъхна в болница

Пеленаче на 42 дни издъхна във варненската болница "Св. Анна". Причината за смъртта все още не е ясна. Случаят се разследва от Варненската окръжна про...

19 април | 19:25
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