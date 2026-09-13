Панделиева хвърли ръкавицата - ето къде се пука българският туризъм
Тя предупреди, че общините държат в ръцете си най-важната част от почивката - средата, отношението, реда и спомена, който остава след морето
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Тя предупреди, че общините държат в ръцете си най-важната част от почивката - средата, отношението, реда и спомена, който остава след морето
Двамата си подариха сувенири
Освен най - доброто от българските производители на пазара могат да бъдат закупени и сувенири, изработени от майки в неравностойно положение
Културни традиции, обичаи и кулинарни изкушения от екзотичната държава в Латинска Америка – Венецуела, ще бъдат представени в Регионален исторически м...
Засаждане на цветя в университетския комплекс "Скаптопара", изработване на декоративни предмети от отпадъци и концерт, посветен на "Часът на Земята"....
Разнообразни коледни изделия, изработени в защитената работилница към социално предприятие „Мога", са подредени на коледен благотворителен базар в Раз...
Многобройни сте, но само с три листа, е любима песен на червения кандидат за Кула Николай Ненов Предизборната кампания върви с пълна сила. Кандидатит...
„Пролетна импресия" за втора поредна година ще представи красиви ръчно изработени предмети в Благоевград. Шарената изложба започва утре от 11.00 часа...
Благоевград. Стотици деца участват в коледния панаир, който се провежда този уикенд във фоайето на община Благоевград. Хлапетата и усмихнати аниматори...
Компанията "Калашников" ще произвежда макети сувенири на известния по цял свят автомат, съобщи ИТАР-ТАСС. "Никога преди не сме правили такива макети н...