Антон Хекимян и Биляна Гавазова ще водят "Тази сутрин" по бТВ

Хекимян празнува ЧРД със Сашо Кадиев и Деси Стоянова в "Преди обед" София. Нови водещи ще има сутрешният блок на бТВ от 2 юни. Биляна Гавазова и Анто...