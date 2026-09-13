Васильовден! Сурвакарите тръгват, 5 най-строги забрани
Хиляди българи черпят за имен ден днес
Следете всички новини, анализи и коментари за Сурвачка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хиляди българи черпят за имен ден днес
Някои от тях вече го въведоха
На Нова година по стара традиция децата хващат дряновите сурвакници
Тя ще бъде най-голямата в Пернишка област, прави се за първи път
Хасково ще посрещне за пети път празниците със сурвачка гигант. Огромната украсена дряновица е висока 8, 20 см. и е издигната пред Младежкия център. Т...
Хасково. В Навечерието на Коледните и Новогодишни празници 8-метрова сурвачка приветства Хасково за здраве. Традиционната украсена дряновица -гигнат...
Благоевград. Конкурс за най-красива сурвачка се проведе в обновения исторически музей в Гоце Делчев. Надпреварата организираха общината и читалище „Пр...
Хасково. Рекордно голяма сурвачка, достойна за кандидат на Гинес вдигнаха пред Младежкия център в Хасково. Гигантската дряновица и висока 8 метра, а...