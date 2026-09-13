Всичко за Супи

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Салма Хайек обожава супи

Салма Хайек обожава супи

Салма Хайек призна, че тайната на нейната красота е закодирана в мазната храна. 48-годишната суперзвезда заяви, че не разбира страха на някои дами пре...

10 август | 18:35
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Летни супи за отскок

Летни супи за отскок

Разхлаждат и освежават в горещите дни Искате да си приготвите нещо лесно за хапване, което да е разхлаждащо и леко, но в същото време да ви засити? С...

28 август | 21:05
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Звезди варят супи с деца

Звезди варят супи с деца

София. Звезди и шеф-готвачи готвиха заедно с малчугани в SOS Детско селище Дрен. Део, италианецът Лео, актрисата Елена Петрова и шеф-готвачите Андре Т...

28 февруари | 19:55
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