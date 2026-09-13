Супер вторник в САЩ. Ключов ден за Байдън и Тръмп
Избирателите гласуват в 15 щата
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Избирателите гласуват в 15 щата
Втори "супер вторник" в САЩ. В пет големи американски щата днес се провеждат първични избори за определяне на кандидатите за номинацията на двете осно...
Хилъри Клинтън и Доналд Тръмп се наложиха като лидери в кампанията за партийната номинация в надпреварата за Белия дом, съответно при демократите и ре...
Много американски фенове очакват с нетърпение Супер Боул в неделя, но и много американски политици чакат със същия трепет "Супер Вторник". Какво всъщн...